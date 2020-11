Ultime Notizie Roma del 02-11-2020 ore 16:10 (Di lunedì 2 novembre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza in primo piano i morti in tutto il mondo hanno superato la soglia di 1,2 milioni Secondo l’ultimo conteggio In totale sono stati segnalati almeno 1200000 42 decessi su 46552427 su 5 che è verificato negli Stati Uniti che con 230996 morti nel paese con il maggior numero di vittime secondo il Brasile l’India Messico e il Regno Unito sisma in Turchia estratta viva dalle macerie dopo quasi 65 ore una bimba turca di 3 anni rimasto intrappolato nel crollo di un edificio Ma si aggrava il bilancio del terremoto di venerdì scorso nel Mar Egeo accettate nella provincia di Smirne sono 83 mentre i feriti 972 per questi 219 sono in ospedale quattro in gravissime condizioni proseguono le attività di ricerca e soccorso58 i palazzi a rischio crollo che ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza in primo piano i morti in tutto il mondo hanno superato la soglia di 1,2 milioni Secondo l’ultimo conteggio In totale sono stati segnalati almeno 1200000 42 decessi su 46552427 su 5 che è verificato negli Stati Uniti che con 230996 morti nel paese con il maggior numero di vittime secondo il Brasile l’India Messico e il Regno Unito sisma in Turchia estratta viva dalle macerie dopo quasi 65 ore una bimba turca di 3 anni rimasto intrappolato nel crollo di un edificio Ma si aggrava il bilancio del terremoto di venerdì scorso nel Mar Egeo accettate nella provincia di Smirne sono 83 mentre i feriti 972 per questi 219 sono in ospedale quattro in gravissime condizioni proseguono le attività di ricerca e soccorso58 i palazzi a rischio crollo che ...

Corriere : Australia, nessun nuovo contagio per la prima volta in cinque mesi - OfficialASRoma : ?? Quella di stasera è la nostra decima vittoria nelle ultime 14 partite di @SerieA ?? #ASRoma - fanpage : 'Non posso querelarlo perché il reato di #negazionismo non esiste'. Massimo Galli replica duramente ad Alberto Zang… - mfmpulcino : RT @sole24ore: Coronavirus, ultime notizie. Mattarella: stretta collaborazione tra istituzioni. Merkel: 4 mesi lunghi, lontana la luce a fi… - corgiallorosso : #Longo al #Verona: contratto di 3 anni per l’ex segretario della Roma -