«The Crown 4», i segreti degli abiti (e dello strascico di Lady Diana) (Di lunedì 2 novembre 2020) Riciclati, cuciti a mano. Dove possibile, affittati. Gli abiti di The Crown, la cui quarta stagione è attesa su Netflix per il 15 novembre prossimo, sono frutto di uno studio complesso, di una sinergia profonda tra gli echi del passato e le abilità del presente. Centoventi persone, nei giorni più complessi tra i tanti dedicati alle riprese, hanno lavorato perché la Regina Elisabetta II, i suoi figli e familiari potessero indossare abiti fedeli a quelli originali. E così fedele è stata la ricerca di bozzetti e tessuti da aver portato la costumista Amy Roberts e la sua squadra a Nottingham, dove è stato cucito lo strascico della (vera) Lady D. The Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie Netflix Leggi su vanityfair (Di lunedì 2 novembre 2020) Riciclati, cuciti a mano. Dove possibile, affittati. Gli abiti di The Crown, la cui quarta stagione è attesa su Netflix per il 15 novembre prossimo, sono frutto di uno studio complesso, di una sinergia profonda tra gli echi del passato e le abilità del presente. Centoventi persone, nei giorni più complessi tra i tanti dedicati alle riprese, hanno lavorato perché la Regina Elisabetta II, i suoi figli e familiari potessero indossare abiti fedeli a quelli originali. E così fedele è stata la ricerca di bozzetti e tessuti da aver portato la costumista Amy Roberts e la sua squadra a Nottingham, dove è stato cucito lo strascico della (vera) Lady D. The Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie NetflixThe Crown 4, le prime immagini della serie Netflix

NetflixIT : A novembre arrivano La vita davanti a sé con Sophia Loren, la stagione 4 di The Crown e EHI MA È PRATICAMENTE NATAL… - NetflixIT : La tradizione deve fare i conti con il cambiamento. The Crown, stagione 4, arriva il 15 novembre. - wireditalia : Tra grandi ritorni – per esempio The Crown, Grey’s Anatomy, Fargo – e novità parecchio attese – Romulus, Motherland… - fradanilo62 : 10 curiosità sulla straordinaria The Crown - Italia_Notizie : La rivincita di Diana in «The Crown» Emma Corrin: «Era forza e amore» -