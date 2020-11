Tabellone Masters 1000 Parigi Bercy 2020: Nadal guida il seeding. Berrettini e Sonego gli azzurri al via (Di martedì 3 novembre 2020) Il Tabellone del Masters 1000 di Parigi Bercy 2020. Rafael Nadal dopo la vittoria del Roland Garros, torna nella capitale francese e va alla caccia della prima vittoria nel Masters 1000 Parigino. Oltre a Novak Djokovic, sarà assente anche Thiem che lascia così a Stefanos Tsitsipas il ruolo di seconda testa di serie. Sono al momento due gli italiani nel Tabellone principale: Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini. Il primo affronterà Alexander Bublik nel match d’esordio, il secondo partirà con un bye e poi attenderà il vincente del confronto tra Ramos-Vinolas e un qualificato. Di seguito il ... Leggi su sportface (Di martedì 3 novembre 2020) Ildeldi. Rafaeldopo la vittoria del Roland Garros, torna nella capitale francese e va alla caccia della prima vittoria nelno. Oltre a Novak Djokovic, sarà assente anche Thiem che lascia così a Stefanos Tsitsipas il ruolo di seconda testa di serie. Sono al momento due gli italiani nelprincipale: Lorenzoe Matteo. Il primo affronterà Alexander Bublik nel match d’esordio, il secondo partirà con un bye e poi attenderà il vincente del confronto tra Ramos-Vinolas e un qualificato. Di seguito il ...

