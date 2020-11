Segnale di apertura: la maggioranza vota alcune parti della risoluzione di centrodestra (Di lunedì 2 novembre 2020) La Camera ha approvato con 464 voti favorevoli e 2 contrari, con voti per parti separate i punti 12 13 14 e 17 della risoluzione presentata dalle opposizioni di centrodestra dopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’emergenza Covid, ai quali il Governo aveva dato parere favorevole. L’aula ha invece bocciato il resto della risoluzione che aveva il parere contrario del Governo.Da parte sua, il centrodestra si astiene su alcuni punti della risoluzione di maggioranza che l’Aula della Camera ha votato per parti separate. Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 2 novembre 2020) La Camera ha approvato con 464 voti favorevoli e 2 contrari, con voti perseparate i punti 12 13 14 e 17presentata dalle opposizioni didopo le comunicazioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull’emergenza Covid, ai quali il Governo aveva dato parere favorevole. L’aula ha invece bocciato il restoche aveva il parere contrario del Governo.Da parte sua, ilsi astiene su alcuni puntidiche l’AulaCamera hato perseparate.

Da parte sua, il centrodestra si astiene su alcuni punti della risoluzione di maggioranza che l’Aula della Camera ha votato per parti separate.

Gli Emirati Arabi Uniti annunciano l’apertura di un consolato nelle provincie meridionali del Marocco: Passo importante per il mondo arabo

Il primo Paese Arabo ad aprire una legazione nelle provincie meridionali. Importante riconoscimento piena e legittima sovranità del Regno del Marocco su queste provincie ...

