Riccardo Scamarcio e Brenno Placido | rissa sfiorata sul set | “Se non la pianti ti prendo a schiaffi!”

Il set dell'ultimo film di Michele Placido intitolato L'Ombra di Caravaggio sembra non essere tra i più tranquilli. Ad interpretare il ruolo del protagonista, Caravaggio appunto, è Riccardo Scamarcio il quale, stando a quanto riportato da Libero, avrebbe avuto uno scontro con Brenno Placido, figlio del regista che nella pellicola interpreta il ruolo di Ranuccio Tommasoni, la cui uccisione per mano di Caravaggio portò alla decapitazione di quest'ultimo. La dinamiche del fatto sono state raccontata con precisione. Pare che Riccardo abbia polemizzato sul come dover interpretare una scena. La reazione di Brenno avrebbe fatto poi scattare la scintilla. La risposta "Va bene, basta. Giriamola come vuole

