Nuovo Dpcm, intervento del premier Conte alla Camera – VIDEO (Di lunedì 2 novembre 2020) Nuovo Dpcm, intervento del premier Conte alla Camera: ecco le parole in diretta del presidente del Consiglio. In Italia l’emergenza Covid-19 sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti e, proprio per questo motivo, è pronto un Nuovo Dpcm che contiene proprio le nuove misure per provare a limitare i danni. In tal senso, è appena iniziato … L'articolo Nuovo Dpcm, intervento del premier Conte alla Camera – VIDEO proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 2 novembre 2020)del: ecco le parole in diretta del presidente del Consiglio. In Italia l’emergenza Covid-19 sta assumendo proporzioni sempre più preoccupanti e, proprio per questo motivo, è pronto unche contiene proprio le nuove misure per provare a limitare i danni. In tal senso, è appena iniziato … L'articolodelproviene da Inews.it.

Corriere : ?? - Chiudere i confini tra le Regioni per provare a rallentare la corsa del virus; - chiudere i centri commerciali… - Agenzia_Ansa : Covid: Conte accelera, ipotesi nuovo dpcm lunedì. Premier potrebbe riferire in Parlamento sempre lunedì #ANSA - petergomezblog : Nuovo Dpcm, le ipotesi: coprifuoco alle 18 e over 70 a casa. No delle Regioni ai lockdown locali. Fontana non vuole… - tuttosport : Diretta #Conte nuovo #dpcm, il discorso LIVE ?? - infoitinterno : Nuovo DPCM, informativa del premier Giuseppe Conte alla Camera [DIRETTA VIDEO] -