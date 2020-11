Mattarella chiama Casellati e Fico al Quirinale Sul tavolo la collaborazione tra maggioranza e opposizione per l’emergenza Covid

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) Proprio mentre il governo èto a prendere le decisioni più difficili per combattere la pandemia, il capo dello Stato Sergioconvoca i presidenti di Camera e Senato Robertoed Elisabettaal. Nell’incontro, previsto per il pomeriggio di martedì 3 ottobre, le tre massime cariche della Repubblica parleranno dellatraper l’emergenza coronavirus. Una decisione non casuale, quella del Colle, dopo che nel corso del weekend l’ha respinto la proposta del governo di sedersi a una cabina di regia bipartisan in vista del nuovo dpcm da approvare nelle prossime ore. Il premier Conte è poi tornato a tendere la ...