Johnny Depp ha torto: la giustizia inglese lo condanna (Di lunedì 2 novembre 2020) Il famoso attore statunitense Johnny Depp viene condannato dalla giustizia britannica: nel processo contro il tabloid 'The Dun' gli viene dato torto Arriva all'atto finale la battaglia legale tra Johnny… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Marco Deiana su BlogLive.it.

