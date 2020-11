Il drone che vola per oltre 10 ore consecutive (Di lunedì 2 novembre 2020) I droni potrebbero essere, e in certi casi lo sono già stati, i mezzi ideali per recapitare medicinali e offrire una prima visione nelle situazioni di emergenza, come pure in grado di assicurare la sorveglianza di aree molto estese. Per la loro applicazione in tal senso su ampia scala bisogna superare la limitata autonomia che ne esaurisce la batteria nell’arco di poche decine di minuti e la soluzione, per ora, più efficace è affidarsi ai droni ibridi, che aggiungendo carburante alla via elettrica aprono diverse prospettive. L’esempio in tal senso è quanto fatto da Quaternium, quadricottero Hybrix 2.1 realizzato dall’omonima startup spagnola che nei giorni scorsi è rimasto in volo per oltre 10 ore. Con una capacità di trasportare fino a 10 kg di carico o accessori, una velocità media di 50 km/h con un ... Leggi su wired (Di lunedì 2 novembre 2020) I droni potrebbero essere, e in certi casi lo sono già stati, i mezzi ideali per recapitare medicinali e offrire una prima visione nelle situazioni di emergenza, come pure in grado di assicurare la sorveglianza di aree molto estese. Per la loro applicazione in tal senso su ampia scala bisogna superare la limitata autonomia che ne esaurisce la batteria nell’arco di poche decine di minuti e la soluzione, per ora, più efficace è affidarsi ai droni ibridi, che aggiungendo carburante alla via elettrica aprono diverse prospettive. L’esempio in tal senso è quanto fatto da Quaternium, quadricottero Hybrix 2.1 realizzato dall’omonima startup spagnola che nei giorni scorsi è rimasto in volo per10 ore. Con una capacità di trasportare fino a 10 kg di carico o accessori, una velocità media di 50 km/h con un ...

Gli spagnoli di Quaternium hanno migliorato il proprio primato con l'omonimo drone che, grazie a 16 litri di carburante, è rimasto in volo per 10 ore e 14 minuti ...

