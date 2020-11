Il Cile avrà la prima Costituzione al mondo scritta da donne e uomini in piena uguaglianza (Di lunedì 2 novembre 2020) La prima carta costituzionale al mondo a essere scritta all’insegna della parità: questa è la straordinaria novità introdotta in Cile. Domenica scorsa i cittadini Cileni hanno dovuto rispondere al quesito del referendum: “Vuoi una nuova Costituzione?”. Più di tre quarti degli elettori hanno risposto “approvo”, dando inizio a una nuova era per il Paese. A partire da questo storico momento, si darà il via a un processo di sostituzione della Costituzione risalente al 1980 e redatta durante la dittatura militare del generale Augusto Pinochet. “Abbiamo vissuto sotto una Costituzione illegittima creata da un regime militare, che ha permesso il progresso solo a coloro che hanno ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020) Lacarta costituzionale ala essereall’insegna della parità: questa è la straordinaria novità introdotta in. Domenica scorsa i cittadinini hanno dovuto rispondere al quesito del referendum: “Vuoi una nuova?”. Più di tre quarti degli elettori hanno risposto “approvo”, dando inizio a una nuova era per il Paese. A partire da questo storico momento, si darà il via a un processo di sostituzione dellarisalente al 1980 e redatta durante la dittatura militare del generale Augusto Pinochet. “Abbiamo vissuto sotto unaillegittima creata da un regime militare, che ha permesso il progresso solo a coloro che hanno ...

