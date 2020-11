Genoa, allenamento in campo per Shomurodov (Di lunedì 2 novembre 2020) GENOVA - Genoa subito al lavoro dopo il pareggio nel derby. I rossoblù sono tornati in campo nella mattinata in vista del prossimo impegno di campionato, il recupero con il Torino in programma ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 2 novembre 2020) GENOVA -subito al lavoro dopo il pareggio nel derby. I rossoblù sono tornati innella mattinata in vista del prossimo impegno di campionato, il recupero con il Torino in programma ...

sportli26181512 : #Genoa, allenamento in campo per Shomurodov: Dopo il pari nel derby i rossoblù si preparano alla gara con il Torino… - Zelgadis265 : @stevevicrn @FrancescaCphoto @DonDie_Sospeso io in allenamento non lo vedo, visto solo poche volte, ma se non pensa… - sitodeigrifoni : #Zappacosta e #???????????sono alle prese con noie muscolari, per loro allenamento differenziato, ma a sinistra il… - sportli26181512 : #Sampdoria, Candreva verso il recupero per il derby: Per l'esterno parte d'allenamento in gruppo: contro il Genoa v… - eleonoramassa7 : RT @enrica_corti: Un buon allenamento con vittoria!!! Vamos Genoa...??? -

Ultime Notizie dalla rete : Genoa allenamento Genoa, allenamento in campo per Shomurodov Corriere dello Sport Blerim Dzemaili rescinde con lo Shenzen: ritorno in Italia in vista?

Si chiude dopo una decina di mesi l'esperienza in Cina per Blerim Dzemaili. Il centrocampista svizzero ha infatti rescisso il contratto che lo legava allo Shenzen dove era arrivato lo scorso gennaio d ...

Infortunio Belotti, l'attaccante del Torino salta il recupero col Genoa. News

Salterà la sfida di mercoledì contro il Genoa Il Torino di Giampaolo ha ripreso gli allenamenti in vista del recupero della 3^ giornata contro il Genoa, in programma mercoledì 4 novembre.

Si chiude dopo una decina di mesi l'esperienza in Cina per Blerim Dzemaili. Il centrocampista svizzero ha infatti rescisso il contratto che lo legava allo Shenzen dove era arrivato lo scorso gennaio d ...Salterà la sfida di mercoledì contro il Genoa Il Torino di Giampaolo ha ripreso gli allenamenti in vista del recupero della 3^ giornata contro il Genoa, in programma mercoledì 4 novembre.