Elogio dell' impotenza

(Di lunedì 2 novembre 2020) Il bollettino di guerra di lunedì 2 novembre recita così: “In ragione di queste sopravvenute evenienze (l’aumento dei contagi, ndr), si è reso necessario un nuovo corpus di misure restrittive. Per questo ho chiesto di poter anticipare già ad oggi queste mie comunicazioni affinché il Parlamento possa esprimersi prima del nuovo provvedimento”. Così Giuseppe Conte alla Camera, per illustrare il 13esimo dpcm dall’inizioa pandemia, il quarto dopo le baldorie estive, meno di tre settimane da quello del 13 ottobre che prevedeva solo l’obbligo universalee mascherine, prima’alata discussione sulle palestrea settimana successiva e sui bar solo giovedì scorso. Giovedì scorso, non un’eternità fa, quando ...

Intervistato da DiscussingFilm, l’attore David Dastmalchian, noto per il suo ruolo di Kurt nel franchise di Ant-Man, ha avuto modo di parlare della sua partecipazione a The Suicide Squad – Missione Su ...Conte in Parlamento è la fotografia di un'affannata rincorsa degli eventi, in cui ogni atto è già superato dai fatti ...