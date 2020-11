De Santis: pazienti Covid in hotel Regione Lazio deve accogliere allarme Anaao su ospedali (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – “Rinnoviamo l’invito alla Regione Lazio affinche’ attivi immediatamente l’accoglienza negli hotel- in modo stabile, strutturato e costante- dei pazienti asintomatici, paucisintomatici e delle persone in quarantena.” “Una misura sempre piu’ urgente, a maggior ragione alla luce del disastroso quadro della rete ospedaliera rappresentato oggi da Anaao Assomed Lazio, il sindacato dei medici e dirigenti ospedalieri.” “Interventi spot e sporadici non sono accettabili, occorre una programmazione chiara e articolata per invertire un trend sempre piu’ pericoloso. Il grido d’allarme di Anaao Assomed e’ impietoso e va raccolto con la massima ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – “Rinnoviamo l’invito allaaffinche’ attivi immediatamente l’accoglienza negli- in modo stabile, strutturato e costante- deiasintomatici, paucisintomatici e delle persone in quarantena.” “Una misura sempre piu’ urgente, a maggior ragione alla luce del disastroso quadro della reteera rappresentato oggi daAssomed, il sindacato dei medici e dirigentieri.” “Interventi spot e sporadici non sono accettabili, occorre una programmazione chiara e articolata per invertire un trend sempre piu’ pericoloso. Il grido d’diAssomed e’ impietoso e va raccolto con la massima ...

