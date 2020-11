Coronavirus in Campania | i dati del 1 novembre | 2 861 nuovi positivi

(Di lunedì 2 novembre 2020)in: il bollettino di ieri 1dell’unità di Crisi regionale riporta 2.861su 15.632 tamponi effettuati. Sono 2.861, di cui 2.655 asintomatici, icasi diin, a fronte di 15.632 tamponi effettuati. E’ quanto emerge dal bollettino regionale. Sono 24 i deceduti, per un totale che sale a quota 700. 1.245 invece i guariti (in tutto 12.991).in: il report dei posti letto I posti letto di terapia intensiva occupati sono 171, quelli di degenza 1.486.

Per quanto riguarda le regioni, neanche una è sotto la tripla cifra di contagio, cosa che non è per nulla incoraggiante essendo stati riscontrati 8mila casi in meno di ieri: guida sempre la Lombardia ...24 morti. I ricoverati con sintomi in Campania sono 1.486 . I contagiati in Italia nelle ultime 24 ore sono stati 22.253. COVID-19, IL BOLLETTINO ORDINARIO DELL'UNITA' DI CRISI DELLA REGIONE CAMPANIA ...