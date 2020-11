Coronavirus | Conte | ' La curva dei contagi impone nuove misure'

NicolaPorro : Conte: coprifuoco nazionale ma si dimentica dettaglio di dire orario. Mentre ci ammorba su dettagli di ogni procedura. #coronavirus - LegaSalvini : EMERGENZA CORONAVIRUS, IL CENTRODESTRA DICE NO A CONTE: 'NESSUNA CABINA DI REGIA, CI VEDIAMO IN PARLAMENTO' - sole24ore : #Coronavirus, verso #Dpcm lunedì con alt a spostamenti tra regioni. Possibili lockdown a Milano, Napoli e Genova… - TreninoBlu : ?? #Coronavirus - Nuovo DPCM: Conte alla Camera ha appena dichiarato che il limite di capienza dei mezzi pubblici to… - DavideOberta : RT @NicolaPorro: Conte: qualcuno ha capito la ciccia? #coronavirus -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Conte

"C'è il rischio della tenuta dei servizi sanitari in alcune regioni" ha detto il premier in aula a Montecitorio. Alle opposizioni dice: "Immutata proposta di un tavolo di confronto con il governo" ...Il Premier Giuseppe Conte effettua un intervento alla Camera dei deputati esplicando il nuovo dpcm nazionale per contrastare il Coronavirus Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte torna a parlare ...