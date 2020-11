Coronavirus, Conte alla Camera: “Lockdown per regioni” (Di lunedì 2 novembre 2020) Il premier Conte ha parlato alla Camera dell’attuale situazione, anticipando di fatto alcune norme del nuovo dpcm. Il Governo sta per prendere decisioni importanti e decisive per combattere con fermezza l’epidemia di Covid19. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto alla Camera per mettere al corrente il ramo del Parlamento circa le ultime fasi dell’emergenza e dei provvedimenti che l’esecutivo intende prendere per contrastare con efficacia l’epidemia che sempre più forte si fa sentire in Italia. Il premier Conte, ha anticipato di fatto alcune importanti misure Contenute nel nuovo dpcm, breve ufficializzato, anche se in realtà non si sa ancora bene quando. Di ... Leggi su chenews (Di lunedì 2 novembre 2020) Il premierha parlatodell’attuale situazione, anticipando di fatto alcune norme del nuovo dpcm. Il Governo sta per prendere decisioni importanti e decisive per combattere con fermezza l’epidemia di Covid19. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe, è intervenutoper mettere al corrente il ramo del Parlamento circa le ultime fasi dell’emergenza e dei provvedimenti che l’esecutivo intende prendere per contrastare con efficacia l’epidemia che sempre più forte si fa sentire in Italia. Il premier, ha anticipato di fatto alcune importanti misurenute nel nuovo dpcm, breve ufficializzato, anche se in realtà non si sa ancora bene quando. Di ...

