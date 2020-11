Calano i nuovi casi, ma con 50mila tamponi in meno. 233 i morti (Di lunedì 2 novembre 2020) Martina Piumatti Nel bolletino del 2 novembre si registrano 22.253 nuovi casi. Cresce a 16,5% il tasso di positività. In Lombardia oltre 5mila positivi Sono 22.253 i nuovi contagi di coronavirus lunedì 2 novembre. In calo rispetto a ieri (29.907), ma con molti meno tamponi: 135mila contro i 183.457 del 1 novembre. In lieve aumento i morti: 233. Ieri erano stati 208. Sale a 16,5% il tasso di postività. La regione con più casi giornalieri rimane la Lombardia, +5.278, seguita da Campania (+2.861), Toscana (+2.009), Piemonte (+2.003) e Lazio (+1.859). EMILIA ROMAGNA In Emilia Romagna sono 1.652 i nuovi positivi, tra cui 789 asintomatici, su un totale di 10.299 tamponi eseguiti da ieri. La percentuale ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Martina Piumatti Nel bolletino del 2 novembre si registrano 22.253. Cresce a 16,5% il tasso di positività. In Lombardia oltre 5mila positivi Sono 22.253 icontagi di coronavirus lunedì 2 novembre. In calo rispetto a ieri (29.907), ma con molti: 135mila contro i 183.457 del 1 novembre. In lieve aumento i: 233. Ieri erano stati 208. Sale a 16,5% il tasso di postività. La regione con piùgiornalieri rimane la Lombardia, +5.278, seguita da Campania (+2.861), Toscana (+2.009), Piemonte (+2.003) e Lazio (+1.859). EMILIA ROMAGNA In Emilia Romagna sono 1.652 ipositivi, tra cui 789 asintomatici, su un totale di 10.299eseguiti da ieri. La percentuale ...

Corriere : In Italia calano i nuovi casi: sono 22.253 (ma con circa 135 mila tamponi). I morti 233 Bollettino

