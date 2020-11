Alda D’Eusanio contro la Lecciso: “Come fa Al Bano a sopportarti?” - (Di lunedì 2 novembre 2020) Roberta Damiata Duro attacco da parte di Alda D'Eusanio alle gemelle Lecciso, accusate di essere un fenomeno mediatico senza saper fare nulla Durissimo scontro tra Alda D’Eusanio, particolarmente agguerrita contro Loredana Lecciso e la sua gemella Raffaella a Live non è la d’Urso. Le gemelle Lecciso sono ospiti contro cinque agguerritissime sfere tutte femminili (tranne una che si paleserà a sorpresa) che, chi a favore, chi contro, parlano del loro fenomeno mediatico, dei balletti a volte non troppo perfetti e dei loro inizi in tv quando con molta ironia e autoironia si sono messe in gioco per entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Curiosamente le “sfere” presenti, tra cui ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 2 novembre 2020) Roberta Damiata Duro attacco da parte diD'Eusanio alle gemelle, accusate di essere un fenomeno mediatico senza saper fare nulla Durissimo straD’Eusanio, particolarmente agguerritaLoredanae la sua gemella Raffaella a Live non è la d’Urso. Le gemellesono ospiticinque agguerritissime sfere tutte femminili (tranne una che si paleserà a sorpresa) che, chi a favore, chi, parlano del loro fenomeno mediatico, dei balletti a volte non troppo perfetti e dei loro inizi in tv quando con molta ironia e autoironia si sono messe in gioco per entrare a far parte del mondo dello spettacolo. Curiosamente le “sfere” presenti, tra cui ...

zazoomblog : Alda D’Eusanio sbrocca con Loredana Lecciso: “Tagliatele le corde vocali” - #D’Eusanio #sbrocca #Loredana - admaioramai : RT @andoniopre: Ricordiamoci che Alda D'Eusanio è stata l'unica ad aver messo i bastoni tra le ruote a Uomini e donne con Al Posto Tuo che… - _trashme_ : RT @LiveNoneladUrso: Il vostro Live sentiment parla chiaro: verde per le sorelle Lecciso e rosso per Alda D'eusanio ???? #noneladurso https:/… - Ifederik1 : RT @LiveNoneladUrso: Il vostro Live sentiment parla chiaro: verde per le sorelle Lecciso e rosso per Alda D'eusanio ???? #noneladurso https:/… - LiveNoneladUrso : Il vostro Live sentiment parla chiaro: verde per le sorelle Lecciso e rosso per Alda D'eusanio ???? #noneladurso -

Ultime Notizie dalla rete : Alda D’Eusanio Mara ancora in diretta, la D'Urso no: Pomeriggio Cinque ospita Borghezio prima dell'espulsione TVblog.it