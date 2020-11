Sony Virtual Production arriva in versione V1.4.0

(Di domenica 1 novembre 2020), il servizio cloud nativo basato su AWS,inV1.4.0 con novità inerenti alle produzioni online, è il software della casa giapponese che cerca di offrire tutto l’essenziale per una produzione dedita alla creazione e la distribuzione dei contenuti multi-piattaforma, in un servizio cloud nativo basato su AWS. LaV1.4.0 si arricchisce di una serie di nuove funzionalità dettate principalmente dalla richiesta da parte dei fruitori stessi. Consigli e suggerimenti che sono sorti durante la pandemia, e che strategicamenteha deciso di inserire. Le nuove funzioni dall’azienda definite user-friendly espandono ...

Ultime Notizie dalla rete : Sony Virtual

tuttoteK

Sony Virtual Production, il servizio cloud nativo basato su AWS, arriva in versione V1.4.0 con novità inerenti alle produzioni online.Ora che una nuova generazione di console è alle porte, in tanti si chiedono come Sony e Microsoft decideranno di affrontare la questione. Il colosso giapponese sembrava il più interessato, ...