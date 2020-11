Scuola, verso lo stop per le superiori. Per primarie e secondarie decisione in base all’andamento locale dei contagi (Di domenica 1 novembre 2020) Nei prossimi giorni i ragazzi delle superiori potrebbero non tornare a Scuola in tutte le Regioni, mentre per gli altri ordini di Scuola a fare da discriminante sarà l’indice di RT di diffusione del virus. Sono queste le ultime indiscrezioni emerse dopo ore ed ore di incontri a Palazzo Chigi nella domenica dei Santi. Una giornata intensa: prima il vertice tra Governo, Regioni ed enti locali alla presenza dei ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Francesco Boccia. Nel pomeriggio la riunione con i capidelegazione della maggioranza (Franceschini per il Pd, Bonafede per M5s, Bellanova di Italia Viva), con loro anche la ministra dell’Istruzione Azzolina per un incontro che nel pomeriggio è stato aperto anche ai capigruppo delle forze che reggono il governo. Divisioni e schieramenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020) Nei prossimi giorni i ragazzi dellepotrebbero non tornare ain tutte le Regioni, mentre per gli altri ordini dia fare da discriminante sarà l’indice di RT di diffusione del virus. Sono queste le ultime indiscrezioni emerse dopo ore ed ore di incontri a Palazzo Chigi nella domenica dei Santi. Una giornata intensa: prima il vertice tra Governo, Regioni ed enti locali alla presenza dei ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari regionali Francesco Boccia. Nel pomeriggio la riunione con i capidelegazione della maggioranza (Franceschini per il Pd, Bonafede per M5s, Bellanova di Italia Viva), con loro anche la ministra dell’Istruzione Azzolina per un incontro che nel pomeriggio è stato aperto anche ai capigruppo delle forze che reggono il governo. Divisioni e schieramenti ...

