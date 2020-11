Recensione lampada AUKEY RGB LT-T7R

Leggi su tuttotek

(Di domenica 1 novembre 2020) AUKEI riesce a sorprenderci sempre con oggetti al giusto prezzo e sempre di buona qualità. In questalaRGB LT-T7R che andremo a scoprire insieme. Anche in questo caso siamo davanti a un prodotto che rispecchia la qualità a cui siamo abituati? Oggigiorno si usa, e probabilmente si abusa, della funzione RGB. Lampadine intelligenti, sifoni della doccia colorati, componenti PC più illuminati che performanti. Ma se c’è un utilizzo corretto di questa funzione è sicuramente quello di unaatta a creare la giusta atmosfera per ogni evenienza. Immaginatevi in una serata romantica, la giusta musica e una bella luce soffusa che aleggia per la stanza. L’idea ci piace e sicuramente può essere utile a creare la giusta atmosfera. Lo stesso vale per una tranquilla ...