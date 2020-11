Rai Storia e Rai Sport salvi: Salini scongiura chiusure o accorpamenti dei canali Rai (Di domenica 1 novembre 2020) Fabrizio Salini Nessun accorpamento di canali né cancellazioni (almeno per ora). Nel corso del consiglio di amministrazione Rai riunitosi a Viale Mazzini venerdì, presieduto da Marcello Foa, è stata aggiornata la situazione sull’emergenza Coronavirus, l’attività della task force aziendale e gli impatti economici e finanziari. In particolare, è stata scongiurata la chiusura delle reti Rai Storia (si parlava di una fusione con Rai 5) e Rai Sport, come ‘paventato’ giorni fa. L’amministratore delegato Rai, Fabrizio Salini, ha affermato – si legge nella nota ufficiale – che le ipotesi relative a chiusure o accorpamenti del canale Rai Storia e del canale Rai ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 1 novembre 2020) FabrizioNessun accorpamento diné cancellazioni (almeno per ora). Nel corso del consiglio di amministrazione Rai riunitosi a Viale Mazzini venerdì, presieduto da Marcello Foa, è stata aggiornata la situazione sull’emergenza Coronavirus, l’attività della task force aziendale e gli impatti economici e finanziari. In particolare, è statata la chiusura delle reti Rai(si parlava di una fusione con Rai 5) e Rai, come ‘paventato’ giorni fa. L’amministratore delegato Rai, Fabrizio, ha affermato – si legge nella nota ufficiale – che le ipotesi relative adel canale Raie del canale Rai ...

