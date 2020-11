"Ma chi se ne frega". Guillermo Mariotto parla e Mara Venier sbotta: scena senza precedenti in diretta tv (Di domenica 1 novembre 2020) Mara Venier sbotta a Domenica In nella puntata di domenica 1 novembre. La conduttrice, ancora una volta, ha affrontato il tema Ballando con le Stelle. Ospite Guillermo Mariotto. Proprio con lui si è irritata la conduttrice del programma di Rai Uno. Il motivo? Il giudice di Ballando, che oltretutto è arrivato in ritardo in studio, ha iniziato a dire che con Carolyn Smith daranno voce a personaggi di un cartone animato in onda prossimamente su Rai YoYo: “Ma chi se ne frega, ma io non lo so. Mo conduce lui qui” ha tuonato la Venier indispettita. Guai infatti scavalcare la padrona di casa. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 1 novembre 2020)a Domenica In nella puntata di domenica 1 novembre. La conduttrice, ancora una volta, ha affrontato il tema Ballando con le Stelle. Ospite. Proprio con lui si è irritata la conduttrice del programma di Rai Uno. Il motivo? Il giudice di Ballando, che oltretutto è arrivato in ritardo in studio, ha iniziato a dire che con Carolyn Smith daranno voce a personaggi di un cartone animato in onda prossimamente su Rai YoYo: “Ma chi se ne, ma io non lo so. Mo conduce lui qui” ha tuonato laindispettita. Guai infatti scavalcare la padrona di casa.

albachiaraa_ : indovinate chi non smetterà di dare fiducia a paulo nemmeno questa volta? esatto, io non me ne frega niente, potet… - vadoaberlino : @273_333 @DiegoFusaro Non e' ke postando foto di altra gente ke dice cagate legittimi chi le ha dette prima. E' che… - myunwittyself : @gfvipfans A me frega poco di chi votano gli altri, MTR deve essere 1° e Max è la minaccia principale, e non ci imp… - Angelinidavide3 : @giobandnere Con tristezza per le vittime ma francamente chi se ne frega di quella gentaglia in ginocchio !!! Hanno… - maniconio : @makebelieve30 È da quella conferenza di C0nt3 che vedo tweet come 'chi cazzo se ne frega del Natale' a me interess… -