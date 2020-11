Halloween, l’esorcista lo aveva predetto: vestito da samurai uccide due persone (Di domenica 1 novembre 2020) Halloween di sangue, l’esorcista ieri lo aveva previsto. Un uomo, vestito da samurai, ha ucciso almeno due persone e ci sono feriti. Ora si trova in ospedale anche lui, come tutti i feriti che lui ha colpito con un coltello. Lui ha 20 anni, era vestito da samurai e ha colpito alla cieca i passanti, senza un apparente motivo. Ora è piantonato in attesa di essere interrogato: è stato trovato in evidente stato di ipotermia lungo le strade del centro in Quebec. Un esorcista del Vaticano aveva annunciato: la notte di Halloween qualcuno sparirà nel nulla. Finora il bollettino drammatico della notte di follia, secondo quanto riportato dalla BBc, parla di due morti e conque feriti ma il bilancio ... Leggi su chenews (Di domenica 1 novembre 2020)di sangue, l’esorcista ieri loprevisto. Un uomo,da, ha ucciso almeno duee ci sono feriti. Ora si trova in ospedale anche lui, come tutti i feriti che lui ha colpito con un coltello. Lui ha 20 anni, eradae ha colpito alla cieca i passanti, senza un apparente motivo. Ora è piantonato in attesa di essere interrogato: è stato trovato in evidente stato di ipotermia lungo le strade del centro in Quebec. Un esorcista del Vaticanoannunciato: la notte diqualcuno sparirà nel nulla. Finora il bollettino drammatico della notte di follia, secondo quanto riportato dalla BBc, parla di due morti e conque feriti ma il bilancio ...

