F1, Daniil Kvyat: "Amo correre in circuiti come questo"

Daniil Kvyat commenta il quarto posto al termine del Gran Premio dell'Emilia Romagna 2020, tredicesimo atto del Mondiale di F1. Il russo di casa AlphaTauri ha mostrato la propria soddisfazione in una prova in cui non sono mancati i colpi di scena. L'ex pilota Red Bull ha cercato nel finale di impensierire l'australiano Daniel Ricciardo (Renault), terzo sotto la bandiera a scacchi. Il compagno di box del francese Pierre Gasly, ritirato quest'oggi, ha commentato ai microfoni della massima formula: "É stata una buona gara, un importantissimo risultato per la squadra. É stato difficile alla ripartenza, eravamo vicinissimi al podio oggi. Mi sono divertito molto durante la corsa. Amo correre in circuiti come questo, mi trovo a mio agio. La macchina è ..."

