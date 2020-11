F1 | Carlos Sainz | “Soddisfatto della mia gara | la macchina aveva un ottimo passo”

Leggi su oasport

(Di domenica 1 novembre 2020) E’ arrivato un settimo posto per lo spagnoloMcLarennel GP dell’Emilia-Romagna, 13° round del Mondiale 2020 di F1. Sul tracciato di Imola, l’iberico è stato protagonista di unamolto consistente, dopo non aver brillato più di tanto nel corso delle qualifiche, concluse dall’iberico in decima posizione alle spalle del compagno di squadra Lando Norris (nono).si è riscattato in, superando nelle prime fasi Lando, ed esibendo un grande ritmo con la monoposto di Woking. Ancora una volta, sulla durata, il futuro pilotaFerrari ha dato risposte importanti e questo piazzamento, dopo i problemi del time-attack, vale molto: “Sono soddisfattomia ...