Dpcm in arrivo, ipotesi coprifuoco alle 21. La firma slitta a martedì 3 novembre (Di lunedì 2 novembre 2020) Le ipotesi sul nuovo Dpcm: coprifuoco alle 21 e limitazioni per over 70. Nessuna decisione sugli spostamenti tra le Regioni. ROMA – Tutto rimandato a lunedì 2 novembre. Solo ipotesi e nessuna decisione ufficiale sul nuovo Dpcm nella riunione Stato-Regioni. Un nuovo vertice è stato convocato nelle prossime ore per cercare di definire gli ultimi dettagli. Il premier Conte è atteso in Parlamento alle 12 e alle 17 di lunedì, ma la firma sul provvedimento potrebbe avvenire nella giornata di martedì 3. Sono diverse le misure al vaglio dell’esecutivo e non sono escluse delle nuove riunioni da parte del Comitato tecnico-scientifico. Le ipotesi sul nuovo ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 2 novembre 2020) Lesul nuovo21 e limitazioni per over 70. Nessuna decisione sugli spostamenti tra le Regioni. ROMA – Tutto rimandato a lunedì 2. Soloe nessuna decisione ufficiale sul nuovonella riunione Stato-Regioni. Un nuovo vertice è stato convocato nelle prossime ore per cercare di definire gli ultimi dettagli. Il premier Conte è atteso in Parlamento12 e17 di lunedì, ma lasul provvedimento potrebbe avvenire nella giornata di martedì 3. Sono diverse le misure al vaglio dell’esecutivo e non sono escluse delle nuove riunioni da parte del Comitato tecnico-scientifico. Lesul nuovo ...

Corriere : ?? Convocato d'urgenza il Cts: in arrivo stretta su negozi e 'zone rosse' - fanpage : ??Nuovo #Dpcm in arrivo, le nuove misure potrebbero entrare in vigore già da domani - RaiNews : Possibili nuove limitazioni ai negozi, un freno agli spostamenti fra le regioni. Scuola: Dad per medie e superiori.… - reggiotv : Fra le misure allo studio del governo per il nuovo Dpcm con le più stringenti restrizioni anti-Coronavirus… - LLiberiamo : RT @Corriere: Nuovo Dpcm, si valutano chiusure di negozi e divieto di spostamento. Lockdown, si decid... -