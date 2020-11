Dati in costante peggioramento: boom di positivi, crescono ricoveri e terapie intensive (Di domenica 1 novembre 2020) Prosegue il costante peggioramento dei Dati legati al Covid-19 in Italia. Numeri che stanno facendo pensare il governo a un lockdown, adottato già da vari paesi europei. Spicca l’esplosione di contagiati, ben 155.888 in più rispetto alla settimana precedente con 183.553 nuovi contagi fatti segnalare dal 26 ottobre all’1 novembre. Preoccupano non poco anche i ricoveri e le persone in terapia intensiva, passate dalle 1.208 di circa una settimana fa a 1.939. Di seguito il report settimanale. SETTIMANA 26 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE + 6.896 ricoverati (da 12.006 a 18.902)+ 731 in terapia intensiva (da 1.208 a 1.939)+ 183.553 nuovi contagi+ 1.488 morti+ 26.177 guariti+ 155.888 positivi in più (totale 378.129) SETTIMANA 19-25 OTTOBRE + 4.875 ricoverati (da 7.131 a 12.006)+ 458 ... Leggi su sportface (Di domenica 1 novembre 2020) Prosegue ildeilegati al Covid-19 in Italia. Numeri che stanno facendo pensare il governo a un lockdown, adottato già da vari paesi europei. Spicca l’esplosione di contagiati, ben 155.888 in più rispetto alla settimana precedente con 183.553 nuovi contagi fatti segnalare dal 26 ottobre all’1 novembre. Preoccupano non poco anche ie le persone in terapia intensiva, passate dalle 1.208 di circa una settimana fa a 1.939. Di seguito il report settimanale. SETTIMANA 26 OTTOBRE – 1 NOVEMBRE + 6.896 ricoverati (da 12.006 a 18.902)+ 731 in terapia intensiva (da 1.208 a 1.939)+ 183.553 nuovi contagi+ 1.488 morti+ 26.177 guariti+ 155.888in più (totale 378.129) SETTIMANA 19-25 OTTOBRE + 4.875 ricoverati (da 7.131 a 12.006)+ 458 ...

