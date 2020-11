Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Samba – VIDEO – Ballando con le Stelle 2020 (Di domenica 1 novembre 2020) Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono i penultimi a presentarsi nella settima puntata di Ballando con le Stelle 2020. La coppia continua a provare senza sosta e punta al traguardo finale. In questa settimana, la maestra è riuscita anche a conoscere il fratello del pugile, Giovanni. “Mio fratello è la mia vita, la mia forza, la mia spalla”, dice Daniele Scardina, “è stata la prima persona che ha creduto in me. In ogni cosa che facevo”. Come andrà invece questa nuova sfida? Scopriamo il verdetto dei giudici e il VIDEO dell’esibizione. La prova speciale di Daniele Scardina Daniele Scardina e ... Leggi su giornal (Di domenica 1 novembre 2020)sono i penultimi a presentarsi nella settima puntata dicon le. La coppia continua a provare senza sosta e punta al traguardo finale. In questa settimana, la maestra è riuscita anche a conoscere il fratello del pugile, Giovanni. “Mio fratello è la mia vita, la mia forza, la mia spalla”, dice, “è stata la prima persona che ha creduto in me. In ogni cosa che facevo”. Come andrà invece questa nuova sfida? Scopriamo il verdetto dei giudici e ildell’esibizione. La prova speciale die ...

zazoomblog : Daniele Scardina: Ballando 31 ottobre 2020 (video e gallery) - #Daniele #Scardina: #Ballando #ottobre… - Angy_05_12 : RT @RomaConsuelo: Daniele scardina: pugile con i contro c@zzi, tatuaggi minacciosi da far invidia ad un mafioso russo, balla senza vergogna… - FedePiper91 : Ho molto apprezzato le parole di Daniele Scardina su suo fratello. Hanno davvero un bellissimo rapporto. #BallandoConLeStelle - giacmoon : non mi sono commosso, mi è solo entrato un daniele scardina nell'occhio. #ballandoconlestelle - RomaConsuelo : Daniele scardina: pugile con i contro c@zzi, tatuaggi minacciosi da far invidia ad un mafioso russo, balla senza ve… -