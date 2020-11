Covid: scontri in Spagna contro restrizioni (Di domenica 1 novembre 2020) MADRID, 01 NOV - Decine di arresti in Spagna durante la seconda notte consecutiva di scontri tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in piazza per protestare contro le nuove restrizioni varate dal ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 1 novembre 2020) MADRID, 01 NOV - Decine di arresti indurante la seconda notte consecutiva ditra forze dell'ordine e manifestanti scesi in piazza per protestarele nuovevarate dal ...

SkyTG24 : Stretta anti-Covid, monta la rabbia: molotov a Milano, tensioni anche a Torino e a Napoli - Agenzia_Ansa : #covid #Guerriglia a #Torino e #Milano, negozi saccheggiati e scontri con le forze dell'ordine. Dieci fermi, un pol… - SkyTG24 : Napoli, proteste e scontri in strada dopo la chiusura notturna e l'ipotesi lockdown. FOTO - Mariucc17684432 : RT @twittopolis: Covid: scontri in Spagna contro restrizioni - Ultima Ora - ANSA - twittopolis : Covid: scontri in Spagna contro restrizioni - Ultima Ora - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Covid scontri Covid: scontri in Spagna contro restrizioni - Ultima Ora Agenzia ANSA Covid: scontri in Spagna contro restrizioni

(ANSA) - MADRID, 01 NOV - Decine di arresti in Spagna durante la seconda notte consecutiva di scontri tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in piazza per protestare contro le nuove restrizioni va ...

Coronavirus. In Germania oltre 14mila nuovi casi in 24 ore. In Spagna ancora violente proteste

Il lockdown in Inghilterra annunciato ieri per la durate di un mese, fino al 2 dicembre, potrebbe essere esteso se sarà necessario. Lo ha dichiarato a Sky News, Michael Gove, l'esponente del governo d ...

(ANSA) - MADRID, 01 NOV - Decine di arresti in Spagna durante la seconda notte consecutiva di scontri tra forze dell'ordine e manifestanti scesi in piazza per protestare contro le nuove restrizioni va ...Il lockdown in Inghilterra annunciato ieri per la durate di un mese, fino al 2 dicembre, potrebbe essere esteso se sarà necessario. Lo ha dichiarato a Sky News, Michael Gove, l'esponente del governo d ...