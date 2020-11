Coronavirus, al via l'incontro tra l'esecutivo e gli enti locali (Di domenica 1 novembre 2020) È attualmente in corso il vertice tra governo e Regioni sull'adozione di nuove misure restrittive per arginare la pandemia in vista del nuovo Dpcm. Covid, il corso vertice tra governo e i rappresentati delle Regioni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 1 novembre 2020) È attualmente in corso il vertice tra governo e Regioni sull'adozione di nuove misure restrittive per arginare la pandemia in vista del nuovo Dpcm. Covid, il corso vertice tra governo e i rappresentati delle Regioni su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus via A scuola e sui mezzi pubblici: così il coronavirus si trasmette per via aerea negli spazi chiusi Corriere della Sera Tampone fatto, risultato ignoto: segregati in casa senza notizie

Giulia ha sintomi lievi e viene sottoposta all’esame; in via prudenziale si isola anche ... ha ancora avuto la risposta del tampone per il coronavirus e sta per perdere la pazienza.

Covid in Campania, nuovo record di contagi: in arrivo le prime tende da campo

L'altra notte in Campania, in tutta la regione, i Pronto soccorso dei presidi delle Asl e i grandi ospedali, erano tutti in gravi difficoltà con decine di casi positivi al Coronavirus e necessità ...

