Chieti | battuta di caccia al cinghiale | sparano e uccidono un altro cacciatore

Ultime Notizie dalla rete : Chieti battuta

La Repubblica

LANCIANO – Tragedia in un bosco di Gessopalena (Chieti) dove un cacciatore è morto colpito al petto da un proiettile calibro 12 sparato da un gruppo di altri colleghi che erano non molto distanti in b ...Tragedia in un bosco di Gessopalena (Chieti) dove un cacciatore è morto colpito al petto da un proiettile calibro 12 sparato da un gruppo di altri colleghi che erano non molto distanti in battuta di c ...