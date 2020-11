Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritirano: i motivi (Di domenica 1 novembre 2020) Tra i preferiti del pubblico di Ballando con le stelle Elisa Isoardi e Raimondo Todaro che dopo vari vicissitudini hanno deciso di ritirarsi, coscienti dei vari ostacoli che gli si sono presentati preferiscono uscire di gara e tentare l’eventuale ripescaggio. La notizia è stata data in diretta dagli interessati che hanno spiegato il perché di questa scelta, sia alla giuria che al pubblico, augurandosi che le loro intenzioni siano comprese. Dopo l’operazione urgente a cui Todaro si è sottoposto nelle settimane scorse, che ha costretto la Isoardi a ballare sola, operazione che il maestro di ballo ha superato con successo, la conduttrice ha avuto un incidente alla gamba che l’ha costretta a ore di fisioterapia e ad ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 1 novembre 2020) Tra i preferiti del pubblico dicon leche dopo vari vicissitudini hanno deciso di ritirarsi, coscienti dei vari ostacoli che gli si sono presentati preferiscono uscire di gara e tentare l’eventuale ripescaggio. La notizia è stata data in diretta dagli interessati che hanno spiegato il perché di questa scelta, sia alla giuria che al pubblico, augurandosi che le loro intenzioni siano comprese. Dopo l’operazione urgente a cuisi è sottoposto nelle settimane scorse, che ha costretto laa ballare sola, operazione che il maestro di ballo ha superato con successo, la conduttrice ha avuto un incidente alla gamba che l’ha costretta a ore di fisioterapia e ad ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @cdgherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - CdGherardesca : A tutti i fan di #kpop: ricordatevi di me anche stasera e aiutatemi a salvarmi mettendo like alla foto con… - Ballando_Rai : ?? SPAREGGIO ?? ?? Se vuoi salvare @Vittoriaschisan e @samuel_peron vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Italia_Notizie : Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha un crollo e scoppia in lacrime con Alessandra Mussolini: ecco cosa è succ… - infoitcultura : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro si ritirano da Ballando con le Stelle -