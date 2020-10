Volley, SuperLega: Civitanova espugna Modena e vola in testa alla classifica! Leal e Juantorena sugli scudi (Di sabato 31 ottobre 2020) Civitanova ha sconfitto Modena per 3-0 (26-24; 25-22; 25-23) nell’anticipo dell’ottava giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. La Lube si è imposta al PalaPanini dopo 86 minuti di gioco, ha infilato l’ottava vittoria consecutiva in stagione ed è balzata al comando della classifica generale con due punti di vantaggio su Perugia (i Block Devils hanno una partita in meno, hanno dovuto rinviare il confronto con Milano a causa di troppe positività al Covid-19). Gli ultimi Campioni d’Italia hanno trionfato al termine di un match estremamente combattuto e avvincente, risultando più cinici e precisi nei momenti decisivi dei tre set, dove invece i padroni di casa non sono riusciti a controbattere nel migliore modo possibile. Ora i Canarini si ... Leggi su oasport (Di sabato 31 ottobre 2020)ha sconfittoper 3-0 (26-24; 25-22; 25-23) nell’anticipo dell’ottava giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. La Lube si è imposta al PalaPanini dopo 86 minuti di gioco, ha infilato l’ottava vittoria consecutiva in stagione ed è balzata al comando della classifica generale con due punti di vantaggio su Perugia (i Block Devils hanno una partita in meno, hanno dovuto rinviare il confronto con Milano a causa di troppe positività al Covid-19). Gli ultimi Campioni d’Italia hanno trionfato al termine di un match estremamente combattuto e avvincente, risultando più cinici e precisi nei momenti decisivi dei tre set, dove invece i padroni di casa non sono riusciti a controbattere nel migliore modo possibile. Ora i Canarini si ...

vitasportivait : ?? #volley | #Superlega Nel big match la #LubeCivitanova batte Mondena per 3-0. ?? Leo Shoes Modena- Lube Civitano… - luca93avvo : Derby di andata di Casa Cappella: vinto ? #ModenaCivitanova #ModenaLube #LubeVolley #Superlega #Volley #noisiamoLUBE - pilloledivolley : 8ª RS anticipo: la Lube fa suo il big match passando 3-0 sul campo di una combattiva Modena e si issa momentaneamen… - volley_stt : In Superlega rinviate le sfide di Perugia e Ravenna - sportrentino_it : In Superlega rinviate le sfide di Perugia e Ravenna -

Ultime Notizie dalla rete : Volley SuperLega Volley Superlega, giocatore positivo: rinviata Consar-Nbv Corriere Romagna Rinviata la partita di SuperLega Consar Ravenna – NBV Verona

la Lega Volley ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita di SuperLega, valida per l’ottava giornata d’andata, tra Consar Ravenna-NBV Verona, che si sarebbe dovuta disputare domani 1 ...

LIVE VOLLEY – Modena-Civitanova 0-0, Superlega 2020/2021: PUNTEGGIO in DIRETTA

LIVE VOLLEY - Modena-Civitanova: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA sull'anticipo dell'ottava giornata di Superlega 2020/2021 ...

la Lega Volley ha disposto il rinvio a data da destinarsi della partita di SuperLega, valida per l’ottava giornata d’andata, tra Consar Ravenna-NBV Verona, che si sarebbe dovuta disputare domani 1 ...LIVE VOLLEY - Modena-Civitanova: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA sull'anticipo dell'ottava giornata di Superlega 2020/2021 ...