Ultime Notizie Roma del 31-10-2020 ore 12 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 31 ottobre 2020)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Ben ritrovati l’ascolto dalla redazione della Luigi in studio gli Stati Uniti registrano nuovo record nell’incremento dei contagi oltre 94 Mila in 24 ore secondo mi lancio della F in America Latina e Caraibi La zona più colpita mondo sono stati superati i 400 mila decessi da inizio pandemia nella conta dei decessi il Brasile al primo posto con quasi 160 mila vittime Emilia riferiscono che anche il Regno Unito è pronto ad una qualche forma di lockdown nazionale con una possibile Stretta in Inghilterra dalla prossima settimana in Italia 31000 contagi ieri rapido peggioramento e l’indice Rete7 e oltre due in Lombardia e Piemonte l’istituto superiore di sanità parla di rischio elevato in 11 regioni Calabria Emiliagna Lombardia ...