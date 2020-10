UFC – Il Meglio di Ottobre 2020

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 31 ottobre 2020) La UFC ha regalato in questo mese, come forse non mai in questo, emozioni inattese e performance atletiche, tecniche e mentali, mai viste. E’ stato il mese di Khabib Nurmagomedov, la sua straordinaria vittoria e l’annuncio del suo ritiro lo hanno reso l’uomo copertina della nostra rubrica ed anche di tutto il mondo delle MMA. Ma non c’è stato solo Khabib in questo. In primis, il ritorno di Brian Ortega dopo quasi due anni di assenza dall’ottagono ha spazzato via ogni dubbio su di lui, un nuovo artista marziale ancora più completo. Inoltre, Joaquin Buckley ha realizzato uno dei KO, più incredibili nella storia delle MMA, sotto gli occhi del mondo. Dal minuto 4:20 lo slow motion di Khabib Vs Gaethje Fighter del Mese – Khabib Nurmagomedov – Il GOAT delle MMA? Non poteva ...