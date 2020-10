Tu si que vales streaming e diretta tv | dove vedere l’ottava puntata dello show

Leggi su tpi

(Di sabato 31 ottobre 2020) Tu si quetv:loTU SI QUETV – Questa sera, sabato 31 ottobre 2020, alle ore 21,20 su Canale 5 va in onda l’ottavadella nuova edizione di Tu si que, il programa che vede 4 giudici (Gerry Scotti, Maria De Filippi, Teo Mammucari, Rudy Zerbi) giudicare diversi concorrenti che metteranno in mostra il loro talento. Maè possibileTu si quein tv e live? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv Come detto, Tu si queva in onda oggi, sabato 31 ottobre 2020, in prima serata in chiaro, gratis, su Canale 5. ...