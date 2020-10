Temptation Island, Valeria e Ciavy: lite con Anna non andata in onda, Elia promossa (Di sabato 31 ottobre 2020) La coppia della scorsa edizione si è raccontata in radio e lei non le ha mandate a dire all'ex compagna di viaggio: secondo lei la Boschetti sarebbe interessata solo all'aspetto economico di Andrea. Poi ha parlato anche di Antonella. L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 31 ottobre 2020) La coppia della scorsa edizione si è raccontata in radio e lei non le ha mandate a dire all'ex compagna di viaggio: secondo lei la Boschetti sarebbe interessata solo all'aspetto economico di Andrea. Poi ha parlato anche di Antonella. L'articolo proviene da Gossip e Tv.

hugmevfede : In che senso una mia ex amica era a temptation island - Imma37913441 : @GrandeFratello Antonella Elisabetta ci sta facendo vedere un bel flirt romantico sensuale e pulito il porno lo hai… - _aliceintvland : Al supermercato ho visto un tizio di temptation island di qualche edizione fa, alle mie amiche sono esplose le ovaie quando gliel’ho detto - Santuz15 : Temptation Island è in un’altra regione #GFVIP - rubyangellDany : @Luca_zone Praticamente continua a fare il tentatore di temptation island ?? ma all'interno della casa dell' #GFVIP ?? -