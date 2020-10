Sean Connery: un ideale maschile di intelligenza e sensualità (Di sabato 31 ottobre 2020) Con Sean Connery se ne va non solo un grande attore, ma un simbolo potente e positivo del genere maschile, che ha attraversato decenni. Una vita da James Bond si potrebbe dire pensando al grande Sean Connery, che ci ha lasciato oggi a 90 anni. Tuttavia l'impatto dell'attore scozzese sull'immaginario pubblico, è stato davvero molto più profondo di quanto si pensi e di certo non limitato al solo personaggio tratto dai romanzi di Ian Fleming. Sean Connery ha recitato in più di 70 pellicole, destreggiandosi tra generi molto diversi, dalla fantascienza al thriller, dalla commedia romantica all'action, senza naturalmente dimenticarsi delle spy stories o del fantasy. Eppure, un filo conduttore ha legato tutti questi film, ed è stata la sua ... Leggi su movieplayer (Di sabato 31 ottobre 2020) Conse ne va non solo un grande attore, ma un simbolo potente e positivo del genere, che ha attraversato decenni. Una vita da James Bond si potrebbe dire pensando al grande, che ci ha lasciato oggi a 90 anni. Tuttavia l'impatto dell'attore scozzese sull'immaginario pubblico, è stato davvero molto più profondo di quanto si pensi e di certo non limitato al solo personaggio tratto dai romanzi di Ian Fleming.ha recitato in più di 70 pellicole, destreggiandosi tra generi molto diversi, dalla fantascienza al thriller, dalla commedia romantica all'action, senza naturalmente dimenticarsi delle spy stories o del fantasy. Eppure, un filo conduttore ha legato tutti questi film, ed è stata la sua ...

repubblica : È morto Sean Connery: il leggendario 007 aveva 90 anni - Radio3tweet : Per chi lo ha amato nei panni di Guglielmo da Baskerville, per chi come Adso non si stanca di seguirlo nelle sue in… - LaStampa : Aveva 90 anni, vincitore di un Premio Oscar e tre Golden Globe. - MarioPolese : RT @hyperbros: Sean Connery, un attore grandissimo, intelligente e ironico. Bond insuperabile ma tanti altri bei film, incluso Gli Intoccab… - MarcoVicari : RT @AndreaMinuz: Essere Sean Connery Arrivare a 90 anni Morire nel sonno in una villa alle Bahamas -