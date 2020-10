Roma, arrestato per spaccio il cantante degli Assalti Frontali: “In questo periodo non faccio concerti, devo arrangiarmi” (Di sabato 31 ottobre 2020) Roma, arrestato per droga il cantante degli Assalti Frontali È stato arrestato a Roma Paolo Bevilcqua, in arte Pol G, cantante degli Assalti Frontali. L’artista è stato fermato dagli agenti della guardia di finanza del terzo Nucleo Operativo Metropolitano perché trovato in possesso di sei chili di marijuana e hashish nella sua abitazione nel quartiere Pigneto, nella zona Sud della Capitale. “Non lavoro, non posso fare concerti e devo arrangiarmi in qualche modo” avrebbe detto il cantante agli agenti che lo hanno arrestato secondo quanto riferito dal quotidiano ... Leggi su tpi (Di sabato 31 ottobre 2020)per droga ilÈ statoPaolo Bevilcqua, in arte Pol G,. L’artista è stato fermato dagli agenti della guardia di finanza del terzo Nucleo Operativo Metropolitano perché trovato in possesso di sei chili di marijuana e hashish nella sua abitazione nel quartiere Pigneto, nella zona Sud della Capitale. “Non lavoro, non posso farearrangiarmi in qualche modo” avrebbe detto ilagli agenti che lo hannosecondo quanto riferito dal quotidiano ...

