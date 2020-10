Pirlo 'Chiellini non convocato, De Ligt tra una settimana' (Di sabato 31 ottobre 2020) TORINO, 31 OTT - Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo fa il punto sui difensori a disposizione per la trasferta contro lo Spezia: "Chiellini non è convocato: sta meglio, ma non è disponibile. De ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 ottobre 2020) TORINO, 31 OTT - Il tecnico della Juventus Andreafa il punto sui difensori a disposizione per la trasferta contro lo Spezia: "non è: sta meglio, ma non è disponibile. De ...

juventusfc : ??? @Pirlo_official: «@mdeligt_04 sta bene, sta andando tutto bene, ma bisognerà aspettare ancora una settimana.… - romeoagresti : #Pirlo: 'Per #DeLigt dobbiamo aspettare ancora una settimana. #Bonucci ieri ha lavorato a parte, oggi con la squadr… - juventusfc : ?? @Pirlo_official : «Avremo in serata il responso definitivo del tampone di @Cristiano. @chiellini e @mdeligt_04 n… - comuntwist80 : RT @romeoagresti: #Pirlo: 'Per #DeLigt dobbiamo aspettare ancora una settimana. #Bonucci ieri ha lavorato a parte, oggi con la squadra e do… - UgoBaroni : RT @juventusfc: ??? @Pirlo_official: «@mdeligt_04 sta bene, sta andando tutto bene, ma bisognerà aspettare ancora una settimana. @bonucci_l… -