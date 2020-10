Omicidio Ragusa | la lettera di Antonio Logli dal carcare | ' La testimonianza di Gozi è falsa'

(Di sabato 31 ottobre 2020), marito di Roberta, in unaindirizzata a 'Quarto Grado' lamenta la sua, a suo dire, totale innocenza per la sparizione della moglie, e poi si lascia andare ad una ...

clikservernet : Quarto Grado: stasera su Rete 4 l’omicidio di Lecce e il caso di Roberta Ragusa - Noovyis : (Quarto Grado: stasera su Rete 4 l'omicidio di Lecce e il caso di Roberta Ragusa) Playhitmusic - - Davideziliani80 : RT @ilgiornale: Una nuova testimonianza potrebbe scagionare Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, dall'accusa di omicidio volontario e d… -

Ultime Notizie dalla rete : Omicidio Ragusa

Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, in una lettera indirizzata a "Quarto Grado" lamenta la sua, a suo dire, totale innocenza per la sparizione della moglie, e poi si lascia andare ad una ...Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, in una lettera indirizzata a "Quarto Grado" lamenta la sua, a suo dire, totale innocenza per la sparizione della moglie, e poi si lascia andare ad una ...