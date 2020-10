Misure anti Covid, caos nella notte a Firenze: 4 arresti e 24 denunce per i disordini (Di sabato 31 ottobre 2020) Per la guerriglia urbana di ieri sera/notte a Firenze, nell’ambito di un corteo non autorizzato contro le Misure anti-Covid, quattro persone, due donne e due uomini, sono state arrestate in relazione ai disordini. Si tratta di soggetti tra i 19 e i 29 anni vicini alla galassia anarco-antagonista. L’accusa per loro è di resistenza a pubblico ufficiale. disordini nel centro di Firenze: cos’è successo stanotte Il 19enne è in realtà accusato anche di aver lanciato una molotov in Borgo Ognissanti, teatro dei disordini insieme a piazza Strozzi, piazza Santa Maria Novella e via Calzaiuoli. Oltre ai 4 arrestati altri 24 ragazzi sono stati denunciati a vario titolo e ... Leggi su blogo (Di sabato 31 ottobre 2020) Per la guerriglia urbana di ieri sera/, nell’ambito di un corteo non autorizzato contro le, quattro persone, due donne e due uomini, sono state arrestate in relazione ai. Si tratta di soggetti tra i 19 e i 29 anni vicini alla galassia anarco-antagonista. L’accusa per loro è di resistenza a pubblico ufficiale.nel centro di: cos’è successo staIl 19enne è in realtà accusato anche di aver lanciato una molotov in Borgo Ogniss, teatro deiinsieme a piazza Strozzi, piazza Santa Maria Novella e via Calzaiuoli. Oltre ai 4 arrestati altri 24 ragazzi sono stati denunciati a vario titolo e ...

fattoquotidiano : In questi giorni poco allegri, il mio ristoro preferito è la fervida attesa di Matteo Salvini, che prende la parola… - tg2rai : Il mondo dello spettacolo è sceso in piazza per protestare contro le nuove misure anti-#COVID19 - giorgio_gori : Condivido questo thread. Mi pare centrata soprattutto un’osservazione: le misure anti-contagio vanno tarate sui nu… - ripiero93 : 'In pratica se da un lato stiamo facendo di tutto, come è giusto, per proteggere chi rischia di più come gli… - fabiocavagnera : RT @motorionline: Rischio #lockdown per #Milano e anche per altre città: le misure anti #Covid19 allo studio durante il weekend https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : Misure anti Misure anti-Covid, piscine al collasso: "Urgenti gli aiuti economici ai gestori" SardiniaPost Allarme su Monza, la nuova Bergamo: "C'è il timore di non poter ricoverare tutti se la curva sale"

Da giorni Monza e Brianza è la seconda provincia in Lombardia per nuovi contagi: la pressione sull'ospedale San Gerardo di Monza continua ad aumentare, con circa 270 ricoverati e 20 persone in terapi ...

Coronavirus, record di contagi in Germania: 19mila. Lockdown parziale in Grecia. Usa, picco di casi: 94mila in un giorno

Ogni giorno i Paesi europei continuano a far registrare numeri di contagi record, con la pandemia che ormai ha costretto gran parte dei governi a ricorrere a nuove restrizioni. In Germania, nelle ulti ...

Da giorni Monza e Brianza è la seconda provincia in Lombardia per nuovi contagi: la pressione sull'ospedale San Gerardo di Monza continua ad aumentare, con circa 270 ricoverati e 20 persone in terapi ...Ogni giorno i Paesi europei continuano a far registrare numeri di contagi record, con la pandemia che ormai ha costretto gran parte dei governi a ricorrere a nuove restrizioni. In Germania, nelle ulti ...