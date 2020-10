Massimo Caputi licenziato da ‘Il Messaggero’ per giusta causa (Di sabato 31 ottobre 2020) Massimo Caputi licenziato da ‘Il Messaggero’ per giusta causa. Al su posto Romolo Buffoni. ROMA – Massimo Caputi licenziato da Il Messaggero per giusta causa. Come riportato da professionereporter.eu, il quotidiano romano ha deciso di rimuovere dal ruolo di capo dello Sport il giornalista. Nessuna motivazione ufficiale o commento da parte del diretto interessato, che ha parlato di “problemi personali al comitato di redazione“. Al suo posto è stato nominato ad interim Romolo Buffoni, uno dei tre vice di Caputi in questo lungo periodo a Il Messaggero. Massimo Caputi a ‘Il Messaggero’ L’avventura di ... Leggi su newsmondo (Di sabato 31 ottobre 2020)da ‘Il Messaggero’ per. Al su posto Romolo Buffoni. ROMA –da Il Messaggero per. Come riportato da professionereporter.eu, il quotidiano romano ha deciso di rimuovere dal ruolo di capo dello Sport il giornalista. Nessuna motivazione ufficiale o commento da parte del diretto interessato, che ha parlato di “problemi personali al comitato di redazione“. Al suo posto è stato nominato ad interim Romolo Buffoni, uno dei tre vice diin questo lungo periodo a Il Messaggero.a ‘Il Messaggero’ L’avventura di ...

Fu Azzurra Caltagirone, figlia del proprietario Francesco Gaetano e oggi amministratrice delegata, a fare il suo nome a Virman Cusenza, direttore da un anno ...

Fu Azzurra Caltagirone, figlia del proprietario Francesco Gaetano e oggi amministratrice delegata, a fare il suo nome a Virman Cusenza, direttore da un anno ...