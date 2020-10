Marchisio: «Chiesa? 50-60 milioni sono troppi per uno che a Firenze lottava per la salvezza» (Di sabato 31 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport intervista l’ex Juve Claudio Marchisio. Commenta l’acquisto di Federico Chiesa da parte del club bianconero. «Federico è un talento vero, italiano. Non aiuta il contesto, vale per tutti: c’è troppa pressione, che nasce dal mercato. Non è giusto che uno come lui, che a Firenze lottava per la salvezza, costi 50-60 milioni. Poi arrivi in un club come la Juve e devi subito dimostrare: con cifre diverse, per loro sarebbe più facile». Con il Barcellona, dice, non ha fatto bene, come il resto della squadra, ma a Crotone ha offerto spunti e assist. Dovrà adattarsi al gioco della Juve. «Dovrà trovare il modo di stare in campo: con la Fiorentina girava sui 60-70 metri, qui servirà giocare ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 31 ottobre 2020) La Gazzetta dello Sport intervista l’ex Juve Claudio. Commenta l’acquisto di Federicoda parte del club bianconero. «Federico è un talento vero, italiano. Non aiuta il contesto, vale per tutti: c’è troppa pressione, che nasce dal mercato. Non è giusto che uno come lui, che aper la, costi 50-60. Poi arrivi in un club come la Juve e devi subito dimostrare: con cifre diverse, per loro sarebbe più facile». Con il Barcellona, dice, non ha fatto bene, come il resto della squadra, ma a Crotone ha offerto spunti e assist. Dovrà adattarsi al gioco della Juve. «Dovrà trovare il modo di stare in campo: con la Fiorentina girava sui 60-70 metri, qui servirà giocare ...

