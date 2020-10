Lovecraft Country (stagione 1) - recensione

Leggi su eurogamer

(Di sabato 31 ottobre 2020) Scriveva Howard Phillipsnel 1912: "Quando, tempo fa, gli dei crearono la Terra, l'Uomo fu modellato alla nascita sulla bella immagine di Giove... gli ospiti dell'Olimpo architettarono un piano intelligente, scolpirono una bestia in figura semi-umana, la riempirono di vizio, e chiamarono la cosa Negro". (Ma scriveva anche "gli italiani del Sud brachicefali e gli ebrei russi e polacchi mezzi mongoloidi coi musi da ratti e tutta quella feccia maledetta"). Partendo da queste parole, cosa potrà mai prendere da uno dei massimi autori di orrorifici incubi una serie tv dei nostri sofferti giorni, creata da Misha Green (Sons of Anarchy, Heroes, Underground), sotto l'ala di Jordan Peele, J.J. Abrams e Ben Stephenson (Castle Rock, Westworld)?È più terrificante ritrovarsi in una foresta di notte, aggrediti da un gruppo di mostri come quelli creati da ...