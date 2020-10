Juventus, Uva apre le porte ai bianconeri: le parole (Di sabato 31 ottobre 2020) Michele Uva potrebbe essere il nuovo nome che andrebbe a potenziare la dirigenza della Juventus. L’ormai ex vicepresidente della Uefa ha ufficializzato il suo addio presentando le dimissioni al presidente Ceferin Il club di Andrea Agnelli è una vera possibilità anche se potrebbero aprire nuovi scenari in occasioni delle nuove elezioni previste per la presidenza della Lega Calcio. Juventus: le parole sul futuro di Michele Uva “Ho rassegnato al mio presidente Aleksander Ceferin le dimissioni da Vice Presidente e membro dell’Esecutivo Uefa. Leggi anche:Conferenza stampa Pirlo: “Ronaldo ci sarà. Fuori in due, e su Dybala…” Ho anticipato di 4 mesi per avere la possibilità di valutare tutte le opportunità professionali e proseguire un percorso lavorativo coerente ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 31 ottobre 2020) Michele Uva potrebbe essere il nuovo nome che andrebbe a potenziare la dirigenza della. L’ormai ex vicepresidente della Uefa ha ufficializzato il suo addio presentando le dimissioni al presidente Ceferin Il club di Andrea Agnelli è una vera possibilità anche se potrebbero aprire nuovi scenari in occasioni delle nuove elezioni previste per la presidenza della Lega Calcio.: lesul futuro di Michele Uva “Ho rassegnato al mio presidente Aleksander Ceferin le dimissioni da Vice Presidente e membro dell’Esecutivo Uefa. Leggi anche:Conferenza stampa Pirlo: “Ronaldo ci sarà. Fuori in due, e su Dybala…” Ho anticipato di 4 mesi per avere la possibilità di valutare tutte le opportunità professionali e proseguire un percorso lavorativo coerente ...

