Juventus | la società ha fatto una scelta su Andrea Pirlo

Le partire di Andrea Pirlo, da tecnico della Juventus, non hanno certo entusiasmato e, la sconfitta maturata contro il Barcellona, ha fatto scattare l'allarme. Nonostante questo, società e calciatori, secondo quanto riportato da Sky Sport, hanno deciso di credere nel nuovo progetto e dare fiducia al nuovo tecnico. Juventus: Pirlo saldo sulla panchina "Il grande vantaggio che ha Andrea Pirlo, in particolare, è che ha una grande società che lo sostiene e ha anche uno spogliatoio che lo segue dai giovani allo zoccolo duro". Ha dichiarato il giornalista Paolo Aghemo.

