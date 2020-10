(Di sabato 31 ottobre 2020) Sospiro di sollievo per Antonio Conte.A poche ore dalla sfidail Parma, una buona notizia giunge in casa nerazzurra. Dopo essere risultato positivo aldurante la sosta, è stata evidenziata la negatività di Milana seguito degli ultimi test effettuati al gruppo squadra. Esito che consentirà dunque al giocatore di tornare a disposizione del tecnico Antonio Conte già a partire dai prossimi impegni dell'.Un recupero importante in vista delle prossime gare che attenderanno i nerazzurri, impegnati prima in Champions LeagueilMadrid e poi in Serie A sul campo dell'Atalanta. A dare il responso definitivo sulla possibilità chepossa tornare a disposizione già a partire dalla prossima ...

FcInterNewsit : Sky - Skriniar finalmente negativo al Covid-19 dopo l'ultimo tampone: ora l'idoneità, obiettivo Real Madrid-Inter - calciomercatoit : ?? #Inter, buone notizie per #Conte: #Skriniar è guarito dal #COVID19 e mette nel mirino la sfida col #RealMadrid - Mediagol : #Inter, Skriniar negativo al tampone: possibile rientro contro il Real? La situazione - Sport_Mediaset : #Inter, #Skriniar negativo al tampone. Possibile rientro contro il #RealMadrid. Il difensore non è convocabile cont… - davv411 : RT @RisorgINT: #Skriniar è risultato finalmente negativo. Qualora lo slovacco fosse asintomatico 5 giorni fa e l’Inter avesse inviato la re… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Skriniar

Scelte forzate per Conte in avanti vista l'indisponibiità di Lukaku infortunato: accanto a Lautaro ci sarà Perisic. Ritorna Gagliardini a centrocampo e spazio a Eriksen ...Inter-Parma si disputerà il pomeriggio di sabato 31 ottobre ... Ancora niente da fare invece per Skriniar. In attacco Sanchez è ancora acciaccato, Lukaku out per infortunio: al suo posto potrebbe ...