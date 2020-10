Inter-Parma, Marotta non ci sta: “C’era un rigore netto, c’è un vuoto nel VAR” (Di sabato 31 ottobre 2020) Beppe Marotta non ci sta.Dopo il pareggio contro il Parma con il risultato finale di 2-2, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta ha spiegato il suo malcontento per la direzione della gara pomeridiana. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il dirigente nerazzurro ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito all'incontro con i crociati terminati in parità.VIDEO Inter-Parma 2-2, Gervinho bestia nera dei nerazzurri: i gol dell’ivoriano, il primo è da paura"Della partita parlerà l'allenatore, ma premetto che questo non è un Intervento per creare un alibi e bisogna dire che per vincere bisogna buttare dentro la palla. Fatta questa premessa penso sia doveroso esprimere le mie valutazione sugli arbitraggi avuti. ... Leggi su mediagol (Di sabato 31 ottobre 2020) Beppenon ci sta.Dopo il pareggio contro ilcon il risultato finale di 2-2, l'amministratore delegato dell'Beppeha spiegato il suo malcontento per la direzione della gara pomeridiana.venuto ai microfoni di Sky Sport, il dirigente nerazzurro ha rilasciato diverse dichiarazioni in merito all'incontro con i crociati terminati in parità.VIDEO2-2, Gervinho bestia nera dei nerazzurri: i gol dell’ivoriano, il primo è da paura"Della partita parlerà l'allenatore, ma premetto che questo non è unvento per creare un alibi e bisogna dire che per vincere bisogna buttare dentro la palla. Fatta questa premessa penso sia doveroso esprimere le mie valutazione sugli arbitraggi avuti. ...

